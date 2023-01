An ninh mạng phát hiện hơn 700 sim rác ở một cửa hàng tại Bình Chánh

(PLO)- Công an TP.HCM phát hiện số lượng lớn sim rác và lập biên bản xử phạt hành chính với chủ cửa hàng.

Ngày 10-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM, cho biết đã phối hợp Công an huyện Bình Chánh kiểm tra một số cửa hàng trên địa bàn xã Bình Hưng liên quan hành vi lưu hành, mua bán SIM điện thoại kích hoạt sẵn trái quy định pháp luật.

Theo đó, Tổ công tác phát hiện cửa hàng có 703 SIM rác của các nhà mạng viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile,...) và 4 thiết bị kích hoạt SIM, máy tính để bàn phục cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Qua làm việc, Chủ cửa hàng là ông NAK thừa nhận hành vi sai phạm và khai nhận được cá nhân tên PHT là người cung cấp SIM rác.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt chủ cửa hàng, cá nhân cung cấp SIM rác theo quy định tại Khoản 7, Điều 33, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Phòng PA05 cũng khuyến cáo người dân, hành vi lưu hành, cung cấp, trao đổi, mua bán, sử dụng SIM rác là trái quy định pháp luật; các đối tượng tội phạm nói chung và tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng thường triệt để lợi dụng SIM rác để thực hiện hoạt động phạm tội.

Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện các hành vi như trên, chủ động cung cấp thông tin đến cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TÂN