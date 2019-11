1 bị can tử vong trong thời gian bị tạm giam

Ngày 22-11, Công an tỉnh Hà Nam xác nhận thông tin bị can Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ phường Hai Bà Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam) tử vong trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh này.

Tùng bị tạm giam để điều tra về tội môi giới mại dâm.



Đám tang của Đặng Thanh Tùng, người chết trong thời gian bị tam giam. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, ngày 22-9 Công an Hà Nam bắt giữ Tùng. Trong bảy ngày bị tạm giam ban đầu, sức khỏe Tùng yếu nên đã được đưa ra bệnh xá thăm khám.

Đến ngày 22-11, Tùng đã tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Phản ánh đến fanpage PLO, vợ bị can Tùng cho biết, chồng chị lái xe taxi cho một hãng trên địa bàn tỉnh Hà Nam gần một năm nay, hiện hai vợ chồng có con đã hơn 1 tuổi.

Khoảng 23 giờ ngày 21-9, chồng chị này có chở khách đi 10 phút rồi quay về nhà. Khoảng 20 phút sau công an đến đưa Tùng đi không rõ nguyên nhân. Sau đó, gia đình nhận được thông báo là Tùng bị bắt về tội môi giới mại dâm.

“Trưa 22-11 thì gia đình chị nhận được thông tin anh Tùng đã tử vong khi đang nằm ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận tin, gia đình đến ngay bệnh viện nhưng anh ấy đã tử vong với nhiều vết bầm tím trên người, mặt sưng, lưỡi rách", người vợ cho biết.

Theo người vợ, trước khi Tùng bị bắt, sức khỏe bình thường nhưng khi vào trại giam thì phải đi cấp cứu hai lần. "Tôi đề nghị Công an tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân cái chết của chông tôi”, người vợ nói.