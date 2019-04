1 nghi phạm nhảy lầu ở trụ sở công an tử vong

Ngày 23-4, thông tin với báo chí, Thượng tá Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (47 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.



Nguyễn Thị Phượng (cầm vàng) và Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Theo công an, Nguyễn Văn Bặn (46 tuổi, ngụ xã Trung Hưng) thông qua mạng xã hội đã quen biết với Lê Thị D. (42 tuổi, ngụ cùng địa phương, đã có chồng).

Để có tiền trả nợ, Bặn đã bàn bạc với Phượng (39 tuổi, nhân tình của Bặn) dàn cảnh đánh ghen D. cướp tài sản. Phượng rủ thêm Tâm cùng tham gia.

Trưa 19-4, Phượng và Tâm đến thuê phòng trọ, khoảng 15 phút sau, Bặn chở D. vào thuê phòng và nhắn tin thông báo cho hai người ở phòng kế bên biết.

Sau đó Phượng và Tâm xông vào phòng vờ đánh ghen, lấy 1,9 lượng vàng (16k) và một điện thoại.

Sau đó, Bặn về nhà dặn vợ "nếu công an có hỏi thì trả lời là có tham gia đánh ghen".

Còn chị D. nhanh chóng đi trình báo công an xã Trung Hưng. Đến sáng 20-4, Bặn, Phượng, Tâm, L. được về về trụ sở công an huyện Cờ Đỏ làm việc. Qua đấu tranh, ba nghi can thừa nhận hành vi.

Khoảng 17 giờ 15 phút, sau khi ký tên vào biên bản, thu tang vật và đợi lực lượng chức năng kiểm tra vàng thì bất ngờ Bặn từ phòng trực ban chạy lên lầu 1 nhảy xuống tự tử.



Vị trí nơi Bặn nhảy xuống đất tự tử.

Bặn được lực lượng chức năng sơ cứu và đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trong đêm.

Theo Thượng tá Dũng, thời điểm Bặn đi nhảy lầu có một cán bộ đang làm việc trong phòng, hai người khác đi bên ngoài, ở dưới Tâm và Phượng nhìn thấy.

Cũng theo công an, Bặn từng bị có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị xử lý hành chính hành vi xâm hại sức khỏe người khác.