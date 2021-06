Chiều 29-6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ người đàn ông tử vong trên người có nhiều vết đâm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường đất ở tại Tổ 11, ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới - cách nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông khoảng 300 m. Cạnh đó còn có một xe máy bị ngã nghi là tai nạn giao thông.



Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường người đàn ông tử vong. Ảnh: QM

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi công an xác định nạn nhân là ông HVĐ (56 tuổi, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An) trên người có nhiều vết đâm. Cạnh thi thể công an còn phát hiện một con dao dài khoảng 30 cm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.