Ngày 28-6, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến vụ phát hiện bộ xương người trong chiếc xe taxi bị cháy.

Trước đó ngày 27-5, người dân phát hiện chiếc xe ô tô cháy trơ khung ở khu vực tổ 1, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới. Bên trong xe còn có một bộ xương người cũng bị cháy đen.

Qua khám nghiệm, công an xác định danh tính của bộ xương bị cháy là ông NTT (ngụ ấp Long Mỹ 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới).



Công an nhận định do buồn chuyện tình cảm nạn nhân đã mua xăng tự thiêu trên chiếc xe taxi. Ảnh: QM

Qua điều tra công an xác định vào chiều 26-5 nạn nhân đã mua xăng với ý định tử tử do buồn chuyện tình cảm. Đến khoảng 2 giờ, ngày 27-5, ông T. đã điều khiển xe đến khu vực trên rồi tưới xăng tự thiêu. Theo công an, ông T. từng hai lần tự tử bất thành vào năm 2017.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xét thấy vụ việc không có dấu hiệu phạm tội nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự và kết thúc điều tra vụ việc.