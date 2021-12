Sáng ngày 30-12, Thượng tá Tô Văn Hậu- Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã trao thưởng cho tập thể đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy và Ban Công an xã Chiêu Lưu (Công an huyện Kỳ Sơn) vì đã có thành tích bắt giữ một phụ nữ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.



Già Y Rùa bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 29-12, lực lượng trên đã mai phục tại khu vực bản Phá Khảo (xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An) bắt quả tang Già Y Rùa đang vập chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ trong người Giàng Y Rùa (34 tuổi, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương) 12.000 viên ma tuý tổng hợp.



Tang vật ma túy thu giữ của Rùa. Ảnh: ĐL

Qua đấu tranh, bước đầu Rùa khai nhận số ma tuý trên được mua bên kia biên giới đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Trong quá trình đi cắt rừng để giao cho khách hàng thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự Rùa và phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra.