Chiều 21-12, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), cho biết tàu cá của ngư dân vừa cứu một phụ nữ cùng thuyền kayak trôi dạt trên biển suốt 17 giờ.

Nạn nhân là chị Huỳnh Châu Ngọc H (25 tuổi, ngụ quân Tân Phú, TP.HCM).



Chị H được tàu cá của ngư dân cứu vớt. Ảnh: HA

Theo chị H, lúc 11 giờ ngày 20-12, chị cùng hai người khác (tên Nh. và Kh.) thuê hai thuyền kayak ra khu vực biển Thành Vinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chèo.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút, thuyền của chị Nh. và Kh. bất ngờ bị lật. Thấy vậy, chị H bơi thuyền ra ứng cứu thì bị sóng đánh, trôi ra xa.

Lúc 5 giờ ngày 21-12, tàu cá QNa 03265 TS do ông Trần Dương (50 tuổi, ngụ xã Cẩm Thanh, TP Hội An) khi đang hành nghề gần đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An) phát hiện và tiếp cận ứng cứu.



Chiếc thuyền kayak chị H thuê tại TP Đà Nẵng. Ảnh: HA

Tiếp nhận nạn nhân từ tàu cá, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã chăm sóc sức khoẻ cho chị H.

Hiện, chị H vẫn chưa nắm thông tin từ hai người gặp nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển tăng cường quan quan sát, thông báo cho các lực lượng và phương tiện hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm tung tích hai người này.

Kayak là một loại thuyền khá nhỏ hẹp, được điều khiển bằng sức người nhờ vào việc chèo, thiết kế để có thể sử dụng bằng chèo tay. Kayak truyền thống có một boong với một hoặc nhiều chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi có một tay chèo.