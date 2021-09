Từng bị phạt 35 triệu đồng do lái xe trong trạng thái say xỉn Một lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa xác nhận hồi tháng 1-2020 ông DNB, khi đó là phó Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phú Hòa, đã bị xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái ô tô 23 tháng. Cụ thể, tối 12-1-2020, Đội CSGT Công an TP Tuy Hòa dừng xe ô tô con do ông B. điều khiển để kiểm tra. Lúc đầu ông B. không chấp hành yêu cầu thổi vào thiết bị kiểm tra nồng độ cồn. Trong khi đó, ông B. có dấu hiệu đã sử dụng nhiều rượu bia, không còn tỉnh táo, không nhớ nơi cất các giấy tờ tùy thân của mình.

Ông DNB bị phát hiện lái xe khi hơi thở có nồng độ cồn vượt quy định hồi tháng 1-2020. Ảnh: MINH KHÔI Sau thời gian được vận động, ông B. mới chịu thổi vào máy kiểm tra. Sau khi thổi vào máy kiểm tra, ông B. bỏ đi mà không ký vào biên bản vi phạm. Kết quả cho thấy ông B. có nồng độ cồn ở mức 1.137 miligam/lít khí thở.

Nhiều ý kiến thắc mắc phải chăng tối 13-9 ông B. lái xe không có giấy phép vì giấy phép lái ô tô của ông vẫn còn trong thời hạn bị tước. Sau đó, ông DNB được bổ nhiệm làm chánh Thanh tra huyện Hòa. Giữa tháng 8-2021, ông B. được điều động, bổ nhiệm giữ chức trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.