100.000 viên ma túy trong nhà nghỉ

Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào), bắt giữ ba người Lào gồm May Khăm Xúp Phô Mi (May Phô Ma Chăn), Poọng Xa Vàng Nhưn Nhông tên thường gọi là Poọng và Xệc Xắn Xỉ Thoong vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan chức năng thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp (20 kg), ô tô cùng nhiều tang vật khác có liên quan.



Ba đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Qua trinh sát, khuya 23-5, tại nhà nghỉ Keng Na, bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (tiếp giáp biên giới cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng đã bắt giữ ba người trên cùng tang vật.

Ban chuyên án Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet, Lào xử lý.