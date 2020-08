19 người thuê nhà nghỉ chơi xóc dĩa giữa dịch COVID-19

Sáng 6-8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang lấy lời khai đối với những người bị tạm giữ để làm rõ về việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sau thời gian theo dõi, hôm qua, Công an TP Buôn Ma Thuột ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột và phát hiện có 19 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa. Đây là nhà nghỉ do bà NTTTT (53 tuổi) làm chủ.



Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh AĐ

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, khoảng 30 điện thoại di động, ba xe ô tô, nhiều xe máy…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, sòng bạc này Vũ Thị Thúy Thu Hồng (61 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Võ Văn Hải (30 tuổi, trú tại xã Nam Đàn, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cầm đầu. Những người tham gia đều đến từ Đắk Nông và Đắk Lắk.

Sòng bạc thường thay đổi địa điểm giữa địa bàn các huyện của hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.



Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh AĐ

Theo một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, hiện nay bên cạnh việc cùng người dân tăng cường phòng chống dịch bệnh, công an thành phố vẫn thường xuyên tổ chức truy quét tội phạm để bảo đảm an ninh.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và hàng nghìn người đang phải cách ly nhưng các con bạc vẫn liều lĩnh thuê nhà nghỉ để tổ chức đánh bạc.