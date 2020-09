2 anh em rủ nhau đi trộm

Ngày 19-9, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai anh em Lâm Minh Phát (35 tuổi) và Nguyễn Thế Được (31 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.



Bị can Lâm Minh Phát (trái) và Nguyễn Thế Được. Ảnh: QM

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 8-9, Được rủ Phát mang theo công cụ cùng nhau đi trộm.

Cả hai đi đến khu vực ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới thì phát hiện nhà máy xay lúa có nhiều motor điện giảm tốc, đặt ngang đầu băng chuyền cặp lề đường nên ngừng lại để lấy trộm.



Tang vật vụ án. Ảnh: QM

Được làm nhiệm vụ cảnh giới, Phát dùng dụng cụ mở khóa ốc lấy trộm hai motor điện của nhà máy xay lúa.

Tài sản trộm được, cả hai mang đi bán. Trên đường trở về thì bị Tổ tuần tra Đặc nhiệm Công an huyện Chợ Mới kiểm tra và phát hiện ma túy trong người hai anh em.

Qua đấu tranh khai thác, Được và Phát đã khai nhận luôn hành vi trộm cắp trên.

Theo công an, anh em Được và Phát là người nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.