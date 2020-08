2 tử tù tử vong trong trại tạm giam

Ngày 2-8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết hai phạm nhân trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy vừa tử vong trong trại tạm giam của cơ quan này, nghi do tự tử.



Danh tính hai người là Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng (đều 32 tuổi, trú tại Cao Bằng), cùng bị tuyên án tử hình hồi tháng 7-2020.



Ba bị cáo bị tuyên án tử trong vụ án vận chuyển ma túy. Ảnh: CACB

Khoảng 9 giờ sáng 1-8, giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra thì phát hiện Vân và Bằng tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc ngay lập tức được báo cáo tới lãnh đạo trại để xử lý theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 9-2019, Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) phát hiện hai chiếc ô tô, một do Vân điều khiển, một do Lăng Văn Thủy (42 tuổi, trú tại Cao Bằng) điều khiển chở theo Bằng.

Kiểm tra, công an thu giữ 22 bánh heroin (hơn 7,7 kg) và 34,77g ma túy loại Methamphetamine.

Ngày 29-7 vừa qua, TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt cả ba mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.