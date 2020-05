2 vợ chồng Nữ, Đoàn chữi tòa Bình Thuận trên Facebook là ai?

Trao đổi với PLO, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã trực tiếp vào cuộc và sớm điều tra, kết luận những phản ảnh, tố cáo về băng nhóm tại Mũi Né, TP Phan Thiết để xử lý theo quy định của pháp luật.



Hiện trường vụ hỗn chiến ngày 22-9-2017

Huy động giang hồ đến Mũi Né hỗn chiến

Theo phản ánh của chính quyền cơ sở, từ 2017 đến nay, vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ (43 tuổi) và Trần Văn Đoàn (44 tuổi, thường trú tại TP.HCM) đã cầm đầu nhóm đàn em giang hồ ngang nhiên cưỡng chiếm đất công, ức hiếp người dân, đe dọa cán bộ cấp cơ sở...

Khi cán bộ địa phương và người dân ngăn cản, vợ chồng này cho đàn em dùng hung khí đe dọa, có vụ gây thương tích.

Tài liệu mà chúng tôi có được, vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ, Trần Văn Đoàn ngụ Gò Vấp, TPHCM. Năm 2007, họ mở quán karaoke Đại Nam gần đồi cát Mũi Né. Tháng 5-2017, vợ chồng Nữ, Đoàn mua hơn 3.500 m2 đất rừng sản xuất ở Long Sơn, Mũi Né.

Trong quá trình san ủi đất, Nữ Đoàn đã lấn qua đất Nhà nước quản lý và đất các hộ dân liền kề nên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 22-9-2017, vợ chồng Nữ, Đoàn đi ô tô 51G-31237 chở theo nhiều giang hồ “số má” ở Vũng Tàu là Nguyễn Quốc Huy; Phạm Văn Tuấn tức Tuấn “khủng long” và Trần Thanh Lộc ngụ Hải Hà, Nam Định đến khu đất cưỡng chiếm, tấn công những người chống đối.

Hai bên đã dùng gậy gộc, bình xịt hơi cay, hung khí, bom xăng tấn công nhau gây náo loạn cả một khu vực. Công an phường Mũi Né đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên mới vãn hồi trật tự và thu nhiều hung khí.

Đến sáng hôm sau, vợ chồng Nữ, Đoàn đã huy động 14 giang hồ từ các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Nam Định, Đồng Nai, Cà Mau mang hung khí đến khu đất trên.

Công an tỉnh Bình Thuận đã phải đưa cả trăm cảnh sát ra ngăn chặn, thu giữ 3 mũi chỉa sắt, 6 cây đao, kiếm tự tạo và mời tất cả về trụ sở công an.

Qua làm việc, nhóm 14 thanh niên không thừa nhận hung khí là của mình và cho rằng chỉ được vợ chồng Nữ Đoàn thuê ra Phan Thiết san lấp mặt bằng. Sau đó, UBND phường Mũi Né phải cắm bảng trên các khu đất công do nhà nước quản lý nhưng đều bị phá hư hỏng, nhổ bỏ (Theo báo cáo là do băng nhóm này thực hiện).



Lực lượng công an phải huy động để đưa nhóm thanh niên nhiều tỉnh thành về trụ sở giải quyết

Vụ việc gây chấn động, hoang mang ở địa phương nhưng sau đó gần một năm vẫn không được xử lý.

Tháng 7-2018, Báo Pháp Luật TPHCM đã đặt câu hỏi về việc này và được Công an tỉnh Bình Thuận trả lời theo công văn 2169/CAT-PV11 (24-7-2018).

Theo công văn, sau khi sự việc xảy ra Công an TP Phan Thiết đã lập hồ sơ, lý lịch những người liên quan. Do không có căn cứ để tạm giữ nên Công an Phan Thiết đã cho tất cả về và vợ chồng Nữ Đoàn làm cam kết, không để xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nữa.

“Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết tiếp tục điều tra xử lý. Tuy nhiên do các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau nên khi triệu tập làm việc, củng cố hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết đã có văn bản ủy thác CQĐT các địa Phương nơi có các đối tượng cư trú xác minh, ghi lời khai nhưng đến nay chưa có kết quả. Do vậy đến thời điểm hiện nay, chưa đủ căn cứ để kết luận, xử lý vụ việc.

Về thông tin vợ chồng Nữ Đoàn cho người nhổ bỏ bảng của UBND phường Mũi Né. Qua xác minh được biết, sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Mũi Né có cắm một số biển báo với nội dung “Đất do nhà nước quản lý, cấm lấn chiếm” ở khu vực giáp ranh với đất vợ chồng Nữ Đoàn nhưng số biển báo này đã bị mất. Do vậy đến thời điểm hiện nay chưa có cơ sở để kết luận vụ việc”, văn bản của Công an tỉnh Bình Thuận cho biết.



Khu đất vợ chồng Nữ, Đoàn xây tường rào bao chiếm

Theo nguồn tin của PLO cho đến nay sau gần 3 năm, vụ việc trên vẫn chưa được xử lý. Một cán bộ ở phường Mũi Né cho rằng chính vì không xử lý nên vợ chồng Nữ, Đoàn tung tin không ai có thể xử lý họ được nên làm cho dân và cán bộ ở địa phương lo sợ về thế lực của đôi vợ chồng này.

Chửi tòa trên facebook

Chưa dừng lại ở việc xua giang hồ đi hỗn chiến, đích thân bà Trần Thị Ngọc Nữ còn đến tận trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận để quậy phá.

Cụ thể, tháng 5-2017, TAND tỉnh Bình Thuận thụ lý phúc thẩm vụ án hôn nhân và gia đình về tranh chấp tài sản chung. Tháng 5-2018, sau khi có bản án, bà V người có liên quan khiếu nại vì chia tài sản không công bằng và TAND tỉnh đã có quyết định giải quyết khiếu nại.

Theo TAND tỉnh Bình Thuận, trong và sau quá trình giải quyết khiếu nại, bà Nữ nhiều lần đến trụ sở tòa án chửi bới ông Biện Văn Hoan, Chánh án TAND tỉnh; ông Lương Thanh Chín, Phó Chánh án TAND tỉnh và một số thẩm phán. Bà Nữ còn viết những nội dung vu khống, xúc phạm những người này trên tài khoản Facebook của mình.

Ngoài ra những lần đến Tòa chửi bới, nhục mạ, bà Nữ đều phát trực tiếp trên tài khoản Facebook của mình với hàng ngàn lượt người xem và chia sẻ.

Khi xảy ra sự việc, TAND Bình Thuận đã báo cho Công an phường Bình Hưng, TP Phan Thiết đến lập biên bản sự việc, mời về Công an phường xử lý. Tháng 6-2018, TAND Bình Thuận có công văn đề nghị Công an Phan Thiết xử lý nghiêm về hành vi gây rối tại trụ sở TAND tỉnh.

Tháng 7-2018, TAND Bình Thuận cũng có công văn gởi Sở TTTT xử lý bà Nữ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và buộc phải gỡ bỏ phải gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên.

Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận cũng đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh cũng có đã có chỉ đạo vụ việc này.

Theo TAND tỉnh Bình Thuận, theo quy định pháp luật, chỉ trường hợp gây rối tại phiên tòa thì thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án. Riêng trường hợp gây rối tại trụ sở Tòa án, ngoài phiên tòa và vu khống, xúc phạm người khác trên mạng xã hội thì thuộc thẩm quyền xử lý của công an, Sở TTTT. Do không thuộc thẩm quyền nên Tòa án mới có nhiều văn bản đề nghị xử lý.

Tuy nhiên theo nguồn tin chúng tôi, bà Nữ sau đó chỉ gỡ một số nội dung trên Facebook còn không hề bị xử lý gì. Điều khó hiểu là mấy năm qua, người dân đã gửi rất nhiều đơn kêu cứu thậm chí gần 60 người ký đơn tập thể đề nghị nhưng kỳ lạ vợ chồng Nữ-Đoàn bị xử lý gì dù chỉ là một quyết định xử phạt hành chính.



Mới đây nhất, ngày 13-4, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký công văn gửi các ngành chức năng yêu cầu xử lý những hộ dân đốt rừng gây hậu quả nghiêm trọng, lấn chiếm đất xây dựng nhà, hàng quán trái phép. Cụ thể khu vực bị lấn chiếm là của Dự án Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa chính (thuộc Trường Đại học Nông lâm TPHCM) mà theo nguồn tin của chúng tôi có sự tham gia của vợ chồng Nữ Đoàn.



Hiện trường vụ đốt rừng, lấn đất

Trong ngày 15-5, nguồn tin của PLO cho biết Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã thành lập tổ xác minh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ những tố cáo, phản ảnh về băng nhóm này công khai chiếm đất do nhà nước quản lý, dùng giang hồ đe dọa, hành hung người dân ….

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, một số vụ việc mà người dân địa phương, cán bộ cơ sở phản ánh là có thật. Trong đó, công tác quản lý đất đai bị buông lỏng để nhóm này và những người liên quan lợi dụng bao chiếm đất công.

Việc xử lý của các cơ quan chức năng không quyết liệt, chưa đến nơi đến chốn, kéo dài để nhóm này tung tin đe dọa, tạo sự bức xúc cho nhân dân và chính quyền cấp cơ sở.

Được biết, đại tá Phạm Thật đã yêu cầu Công an TP Phan Thiết cùng các phòng nghiệp vụ xem xét, đánh giá lại diễn biến tất cả các vụ việc đã xảy ra liên quan đến băng nhóm nói trên. Nếu liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội, như hành vi côn đồ, cố ý gây thương tích, xem thường pháp luật, thì phải xử lý triệt để nhằm lấy lại lòng tin trong nhân dân địa phương.

Ngoài ra đối những vụ việc, vấn đề còn bất cập nổi lên qua như quản lý đất đai.. Công an tỉnh cũng sẽ tham mưu để Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý.

Ngày 16-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thu Sơn, Bí thư Thành ủy Phan Thiết, cho biết không thể chấp nhận lối hành xử theo kiểu xã hội đen của vợ chồng Nữ Đoàn trên địa bàn. “Thành ủy Phan Thiết đã có cuộc họp với Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị hỗ trợ cho Công an Phan Thiết triệt phá và xử lý nghiêm khắc những hành vi của những người vi phạm và tất cả đang triển khai rất quyết liệt” ông Sơn cho biết.