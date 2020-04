3 cô giáo bị xử lý vì tung tin 'toang rồi' về dịch COVID-19

Ngày 2-4, Công an huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với tám cá nhân sử dụng Facebook đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19.



Trong số này có ba nữ giáo viên công tác trên địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.



Công an làm việc với các cá nhân tung tin sai sự thật về COVID-19. Ảnh: CACC

Theo công an, tám cá nhân trên sử dụng tài khoản Facebook và Zalo cá nhân của mình đăng tải thông tin có các nội dung như: “Toang thật rồi ông giáo ạ”, kèm hình ảnh có nội dung về việc có người tiếp xúc với người bệnh, hiện tại đã bị ho và sốt nằm trong diện cách ly…

Những thông tin này gây hoang mang trong dư luận, qua xác minh thì là không có thật.

Làm việc với công an, tất cả đều khai nhận nội dung đăng tải là do tự soạn rồi chia sẻ cho mọi người trong nhóm cùng đăng lên Facebook, mục đích là để câu like, gây sự chú ý của mọi người.

Trước đó, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) cũng tiến hành làm việc với bà STM (40 tuổi, cán bộ công chức) vì đăng tải lên Facebook nội dung không đúng sự thật rằng “Hà Giang có 6 ca nhiễm COVID-19”.

Công an đã xử phạt mỗi trường hợp nêu trên từ 10 đến 12,5 triệu đồng.