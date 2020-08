5 nghi can vụ nổ súng bắn chết người ở Long An bị bắt giữ

Ngày 6-8, Công an tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp Công an Tiền Giang khám xét nơi ở của các nghi can liên quan đến vụ nổ súng bắn chết người xảy ra tại phường Khánh Hậu, TP Tân An, hôm 25-7.



Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của nghi can Tô Nhựt Khanh. Ảnh: CTV

Theo đó, chiều 5-8, lực lượng Cảnh sát cơ động, CSĐT, Công an tỉnh Long An và Tiền Giang đã khám xét hai ngôi nhà của nghi can Tô Nhựt Khanh ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Tại đây lực lượng đã thu giữ nhiều vật dụng, hung khí có liên quan đến vụ án. Sau nhiều giờ khám xét, lực lượng đã áp giải Khanh về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Cũng theo Công an tỉnh Long An, trước đó, cơ quan chức năng đã truy bắt bốn nghi can khác có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, chiều 25-7, Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) chạy xe máy 63B-08866 chở Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) đi từ hướng Tiền Giang đến TP.HCM.

Khi đến địa bàn phường Khánh Hậu, TP Tân An thì bị hai thanh niên điều khiển mô tô 59U1-70697 chạy phía sau, áp sát dùng súng hoa cải bắn khiến anh Liêu bị thương nặng.

Sau đó, anh Liêu được Thành chở vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đáng chú ý trong số những người bị công an bắt giữ có Nguyễn Văn Thành, là người chạy xe máy chở nạn nhân Liêu hôm xảy ra vụ việc.