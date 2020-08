An Giang triệt phá đường dây mua bán vũ khí lớn

Ngày 6-8, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, thu giữ bảy khẩu súng.

Qua thời gian lập chuyên án, ngày 3-8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công TP. Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Chợ Mới và Châu Thành tiến hành bắt Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi) cùng chín người liên quan khác.



Huỳnh Trần Hùng. Ảnh: CACC



Lực lượng chức năng khám xét nhà các đối tượng. Ảnh: CACC

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của những người này, công an thu giữ ba khẩu súng, chín viên đạn, cùng nhiều loại ma túy khác nhau.

Mở rộng điều tra, trong đêm 5-8, một tổ công tác khác của ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm Huỳnh Quốc Tuấn (31 tuổi), Trần Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi) và Đoàn Minh Chiến (27 tuổi) tại tỉnh Tây Ninh.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm bốn khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng.



Các đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng Công an An Giang vừa triệt phá. Ảnh: CACC



Số súng, đạn công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Theo công an, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ này do Hùng cầm đầu. Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh để đối phó với lực lượng công an.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.