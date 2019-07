Băng cướp đâm người rồi lên Facebook thách thức công an

Ngày 10-7, Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Củ Chi triệt phá thành công băng nhóm cướp tài sản do Nguyễn Thành Linh (tự Bi Con, 20 tuổi) cầm đầu.



Băng nhóm chuyên hoạt động vùng ven do Nguyễn Thành Linh cầm đầu.

Băng cướp chuyên hoạt động ở các quận huyện vùng ven: Củ Chi, Hóc Môn, quận 12... bị triệt phá sau hơn một tháng bị trinh sát để mắt.

"Chúng hoạt động không có thời gian cố định, đập đá xong là đi cướp. Nạn nhân đa phần là phụ nữ, đi về đêm hôm trên những cung đường vắng người qua lại. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo bằng mọi giá phải sớm triệt phá bằng được băng nhóm này", trinh sát đặc nhiệm cho hay.

Trước đó, tối 16-6, chi N. chạy xe trên đường Đặng Thị Thưa thì bị hai thanh niên đi xe máy Vision màu xanh vượt lên áp sát. Sau khi quát “Xuống xe”, tên cướp đấm vào mặt chị, người kia dùng vật nhọn đâm vào vùng đùi nạn nhân.

Khi chị ngã xuống đường, hai kẻ cướp lột nhẫn, vòng tay vàng, điện thoại, hơn 5 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc xe Vision 59Y3 – 281.63.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định nhóm người gây nên vụ cướp táo tợn này.



Một số tang vật và phương tiện thu giữ.

Đêm 3-7, Đội 3 – PC02 phối hợp Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn kiểm tra hành chính nhà trọ không số ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn bắt Nguyễn Đại Hải (21 tuổi, Hóc Môn) và Nguyễn Tiến Cường (tự Cá Chép).

Trong đó, Cường là nghi can tiêu thụ tài sản phạm tội trong vụ án trên.

Biết tin đồng phạm bị bắt, Linh lên facebook thách thức đại ý rằng “muốn gì tui gửi vị trí qua lụm luôn”. Đến 23 giờ, Linh bị tóm gọn. Liên quan đến vụ cướp trên, công an mời Trần Thanh Sơn (24 tuổi) về trụ sở làm việc.

Theo hồ sơ, ngoại trừ Cường “cá chép”, những nghi can còn lại đều sử dụng ma tuý đá, không công ăn việc làm, tiền kiếm được do cướp và trộm cắp có được. Chúng khai nhận, đã thực hiện 3 vụ trước đó, nhưng hiện tại ba vụ án này đều chưa có nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu, Hải và Linh là hai người trực tiếp liên quan đến vụ cướp đêm 16-6. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai người này. Hai nghi can Trần Hữu Thái, Trần Thanh Sơn có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.