Bắt 12 người trong vụ hỗn chiến trong đêm ở Đắk Lắk

Những người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi, cùng ở phường Tự An); Lê Long An (26 tuổi, ở phường Thống Nhất); Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi, cùng ở phường Tân Tiến); Nguyễn Văn Tý (24 tuổi, ở xã Hòa Khánh); Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi, cùng ở phường Thành Nhất và Phan Thanh Tài (24 tuổi, ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).