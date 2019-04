Bắt 2 nghi phạm giúp sức 4 bị can cắt cửa nhà tạm giữ

Chiều 2-4, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Tô vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 người liên quan đến vụ 4 bị can trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện để điều tra.



Bốn bị can trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Tô đã bị bắt trở lại.

Theo đó Võ Văn Mạnh (huyện Đắk Hà, Kon Tum) bị bắt giữ về hành vi Giúp sức cho người khác trốn khỏi nơi giam giữ, Lê Thị Kim Loan (thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô) bị bắt giữ bởi hành vi Che giấu tội phạm.



Theo cơ điều tra, Loan là người tình và chung sống như vợ chồng với bị can Phan Trường Vinh (huyện Đắk Tô, Kon Tum), đang bị giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Tô về tội “Trộm cắp tài sản” thì trốn trại.

Trước đó, sáng 22-3, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Tô phát hiện 4 bị can là Phạm Xuân Sơn (quê Hải Dương), Phan Trường Vinh, A Thế, A Mến (cùng tỉnh Kon Tum) đang tạm giam tại buồng số 2 bỏ trốn.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 lưỡi cưa sắt ở trong buồng giam.

Công an huyện Đắk Tô đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã 4 người này về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 28-3, đối tượng Phạm Xuân Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Tiếp đó, đến 31-3, Phan Trường Vinh bị phát hiện tại thị trấn Krông Năng (Đắk Lắk). Một ngày sau, A Thế và A Mến cũng tra tay vào còng số 8 lúc trốn tại xã Cư Klông (huyện Krông Năng, Đắk Lắk).

Trong số này, bị can Sơn có 8 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cướp tài sản. Sơn đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an), được Công an huyện Đắk Tô trích xuất về nhà tạm giữ để tiếp tục điều tra về tội Trộm cắp tài sản thì bỏ trốn.

Bị can Vinh bị tạm giam để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Các bị can A Mến và A Thế bị tạm giam để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo Công an huyện Đắk Tô, 4 bị can trên đã sử dụng lưỡi cưa sắt, cắt khung sắt ô thông gió buồng giam để bỏ trốn.