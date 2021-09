Ngày 9-9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện và lập biên bản xử lý đối với hàng chục người có hành vi tụ tập, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.



Bất chấp COVID-19, 25 người vẫn tụ tập ở trung tâm thương mại để chơi golf. Ảnh: CACC

Theo đó, chiều 7-9, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 kiểm tra cơ sở Golfzon The Garden, tại tầng 5 Trung tâm thương mại The Garden. Lúc này, cơ sở vẫn đang hoạt động kinh doanh dù toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở có tám phòng với 25 khách đang chơi golf (golf điện tử). Những người có mặt đều không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tập trung đông người, không đeo khẩu trang, không sát khuẩn…

Ngay say đó, tổ công tác phối hợp cùng lực lượng y tế phường lập biên bản đề xuất xử phạt cơ sở kinh doanh và các cá nhân có mặt tại đây vì đã vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Theo cơ quan công an, tổng số tiền đề xuất xử phạt các trường hợp nêu trên khoảng 80 triệu đồng.