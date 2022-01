Chiều ngày 6-1, công an TP Biên Hòa ( Đồng Nai ) đã bắt được Bùi Việt Thắng (31 tuổi) và Bùi Nguyễn Hoàng Trường (25 tuổi), hai nghi can đã thực hiện vụ đe dọa, cướp chiếc iPad xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa). Theo cơ quan công an, cả hai đều sống lang thang, đã có nhiều án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 3-1, tại phòng trọ thuộc khu phố 3A (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) lợi dụng không có người lớn ở nhà, Thắng và Trường đã đứng ngoài cửa sổ hăm dọa hai cháu bé là TT (8 tuổi) và TV (6 tuổi) để lấy đi chiếc ipad các cháu đang dùng để học trực tuyến. Sự việc được camera an ninh ghi lại và đưa lên mạng xã hội.









Hai nghi can Thắng và Trường tại cơ quan công an. Ảnh: VH.

Sau khi nhận được thông tin lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng công an truy bắt nghi can. Đến chiều 6-1, công an TP Biên Hòa đã bắt giữ được Thắng và Trường. Tại cơ quan công an cả hai khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Như PLO đưa tin, vào chiều 3-1, vợ chồng chị Võ Thị T (30 tuổi, quê Đồng Tháp) đi làm, ở phòng trọ chỉ có anh trai và em gái. Lúc này cửa khóa bên trong, bé trai đang học trực tuyến thì có hai người đàn ông đi xe máy đến lớn tiếng dọa nạt, bên trong do hoảng sợ nên hai bé khóc thét, liên tục gọi mẹ.

Do hai bé quá hoảng sợ nên đã mở cửa sổ và đưa chiếc iPad ra theo yêu cầu của kẻ cướp. Vụ cướp gây bức xúc dư luận về hành vi của các nghi can.