Bộ Công an đề nghị công an toàn quốc vận dụng mô hình giới thiệu việc làm của Công an Đắk Nông 27/09/2024 16:29

(PLO)- Bộ Công an thông báo mô hình giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số của Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để công an các địa phương trong toàn quốc tham khảo, vận dụng.

0:00 / 0:00 0:00 Nữ miền Bắc Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam