Chiêu thức tinh vi của 'nữ quái' giả danh cán bộ hải quan để lừa tiền tỉ 27/09/2024 14:45

Ngày 27-9, Công an quận 4, TP.HCM cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973, trú xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hạnh là người giả danh cán bộ hải quan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác; Hạnh có 2 tiền án cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hạnh mặc trang phục giả cán bộ hải quan rồi đăng tải lên mạng xã hội để tạo lòng tin, làm quen với nhiều bị hại. Ảnh: ĐC

Theo cơ quan điều tra, Hạnh đã tìm mua trang phục của lực lượng hải quan. Sau đó, người này giả danh làm cán bộ hải quan rồi tìm cách tiếp cận người có tài sản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Hạnh lên các trang môi giới cho thuê các căn hộ cao cấp tìm người cho thuê rồi đến xem căn hộ nhằm tạo mối quan hệ và niềm tin với bị hại.

Sau đó, Hạnh giới thiệu bản thân làm hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Hạnh kiểm tra bắt giữ được nhiều lô hàng điện thoại iPhone, sẽ đưa ra ngoài bán lại hưởng tiền chênh lệch vài triệu đồng/1 chiếc.

Hạnh và số tang vật bị Cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: ĐC

Với thủ đoạn trên, Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt của chị VTTT (SN 1995) số tiền 110 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hạnh. Nhiều nạn nhân của Hạnh cũng đến Công an trình báo về việc bị Hạnh lừa số tiền lớn hàng tỉ đồng sau khi biết người này bị bắt.