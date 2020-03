Bắt khẩn cấp người 'tiêm vaccine ngừa COVID-19'

Ngày 16-3, trao đổi với PLO, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), xác nhận cơ quan này đã bắt khẩn cấp Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an TP Quy Nhơn đang kêu gọi các nạn nhân của bà Sương đến cơ quan công an khai báo để phục vụ điều tra.



Tiêu Thị Tuyết Sương tại cơ quan công an. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Theo Trưởng Công an TP Quy Nhơn, khám xét tại nhà Tiêu Thị Tuyết Sương, cơ quan công an thu nhiều vỏ thuốc mà bà này khai đã bơm vào nước cất, kháng sinh để làm giả các loại vaccine tiêm phòng cho trẻ em, ngừa các bệnh ung thư, đột quỵ, ngừa cả dịch bệnh COVID-19.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Sương đã lừa tiêm vaccine giả ngừa các loại bệnh cho hơn 30 người ở TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước.



Bước đầu, bà Sương khai chỉ mới học hết lớp 9 và có thời gian giúp việc cho một phòng khám tư ở địa phương. Người này mua các dụng cụ như bình đá, kim tiêm, nước cất, kháng sinh trộn với nhau rồi bơm vào các vỏ lọ vaccine.

Sương tự giới thiệu mình là nhân viên y tế dự phòng nhận tiêm phòng vaccine các loại bệnh tại nhà. Sương nói mình có nhiều loại vaccine mới phòng ngừa các bệnh cho trẻ em, ngừa cả các bệnh nan y như ung thư, đột quỵ và cả COVID-19. Mỗi mũi tiêm ngừa các bệnh này Sương lấy giá 700.000 đồng. Đặc biệt, Sương giới thiệu chích ngừa vaccine cho trẻ em không gây sốt.



Các lọ vaccine giả do Tiêu Thị Tuyết Sương làm.

Tin lời Sương, nhiều người giới thiệu lẫn nhau để mời Sương đến tiêm ngừa vì không phải chờ lâu, giá rẻ, được đến tiêm tận nhà. Sương lấy phôi của một phiếu chỉ định tiêm ngừa thật đem photocopy ra thành nhiều phiếu giả; mỗi lần tiêm xong thì phát cho gia đình người tiêm ngừa để có giấy tờ làm tin.