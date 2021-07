Ngày 23-7, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn, để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc.

Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận, còn đảm nhiệm Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn. Ông bị bắt vì liên quan tới vụ bắt một nhóm bay lắc sau đó lại thả.



Các cán bộ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có mặt tại Công an quận Đồ Sơn thực hiện khởi tố, bắt giam đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn. Ảnh: VKSND TC CC

Liên quan tới vụ án này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã khởi tố, cho tại ngoại đối với một cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận này là Thượng úy Vũ Duy Thanh (SN 1988, trú quận Đồ Sơn).

Trước đó, ngày 20-1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bắt giam thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Đến ngày 11-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện bắt Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy; Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Các cán bộ công an này bị khởi tố, bắt giam do liên quan tới vụ Công an quận Đồ Sơn bắt giữ nhóm “bay lắc” sử dụng ma túy tại quán karaoke HS86 ở phường Hợp Đức nhưng sau đó lại được thả ra.

Vụ việc đã bị vỡ lở khi một cán bộ đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn là thiếu tá K. đứng ra tố cáo đồng thời xin ra khỏi ngành.

Theo ông K., rạng sáng 13-11-2020, sau khi có tin báo, Đội điều tra tổng hợp của ông cùng Đội quản lý hành chính đột kích quán karaoke, phát hiện tại phòng VIP 5 có 17 người có dấu hiệu bay lắc, trong phòng có tang vật ma túy.

Tại khu vực lễ tân và quanh quán còn có 11 người khác. Sau khi lập biên bản, 28 người này được đưa về trụ sở phục vụ điều tra, qua xét nghiệm có 25 người dương tính ma túy.

Thiếu tá K. tham gia lấy lời khai của hai người dương tính với ma túy nhưng sau đó được chỉ đạo dừng lấy lời khai.

Tối 13-11-2020, nhóm người “bay lắc” được lần lượt cho về mặc dù theo quy định, sau khi thu giữ, tang vật phải giám định, làm rõ nguồn gốc và làm rõ việc tổ chức sử dụng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo ông K., sau đó, các cán bộ Đội điều tra tổng hợp được chỉ đạo làm lại hồ sơ nhưng các cán bộ đội này không chấp nhận. Một đội khác đã phải thực hiện việc làm lại hồ sơ này, dù đội này không liên quan việc bắt rồi thả nhóm bay lắc.