Chiều 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Văn Hòa (sinh năm 1982, trú tại khu phố 6, phường Phước Mỹ) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điều 240 Bộ luật Hình sự.



Trước đó, vào ngày 6-7, Hòa cùng một người khác ở khu phố 4 thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đi ô tô 85C-017.93 từ TP.HCM về tỉnh Ninh Thuận.

Mặc dù trở về từ vùng dịch nhưng Hòa không khai báo y tế theo quy định và di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, trong đó có dự đám giỗ tại nhà một người bạn ở khu phố 5, phường Phủ Hà và tiếp xúc nhiều người khác, đã làm lây lan dịch bệnh cho 4 ngưòi khác.

Đến ngày 14-7, Hòa đau họng, sốt nên mới đến trạm y tế phường Phước Mỹ khai báo y tế. Qua xét nghiệm, Hòa dương tính với virus Sars–Cov-2 và được xác đinh là bệnh nhân COVID-19 sau đó.

Trong thời gian Hòa chữa trị thì công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Sau khi Hòa được chữa khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế thì công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam như trên.