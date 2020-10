Bắt tên cướp kéo lê cô gái trên đường để lấy xe ở Đồng Nai

Ngày 12-10, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ nghi can Hồ Trường Duy (37 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 10-10, tại khu phố 2 (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) chị PTH (24 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) đang dựng xe máy bên đường để nhặt dép thì bất ngờ một nghi can đi đến lấy xe của chị bỏ chạy. Mặc dù chị H đã cố níu lại nhưng tên cướp vẫn giằng xe kéo lê nạn nhân trên đường khoảng 30m rồi tẩu thoát.



Nghi can Duy bị bắt giữ. Ảnh: AH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra truy bắt nghi can. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 12-10, lực lượng trinh sát phát hiện nghi phạm trong vụ án đang lưu thông trên đường Võ Nguyễn Giáp (thuộc địa bàn xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) nên tiến hành bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, nghi can khai đã thực hiện vụ cướp nói trên. Lực lượng công an cũng đã tiến hành thu giữ tài sản mà nghi can cướp được trong vụ án và hiện đang lập hồ sơ để điều tra vụ việc.