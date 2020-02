Bắt trường đá gà ăn tiền núp bóng trong quán cà phê

Ngày 9-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết cơ quan đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ tổ chức đá gà ăn tiền núp bóng trong quán cà phê.



Trường gà bên trong quán cà phê.

Trước đó, sau thời gian dài theo dõi, trinh sát lúc 12 giờ ngày 8-2, Công an TP Phan Thiết đã ập vào quán cà phê Link Cafe (ở số 190, đường Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Phan Thiết) bắt quả tang trường gà núp bóng trong quán cà phê này. Tại hiện trường, lực lượng công an đã khống chế rất nhiều thanh niên đang say sưa sát phạt. Công an Phan Thiết đã lập biên bản tạm giữ 43 người; thu giữ tại hiện trường số tiền 387 triệu đồng, 44 điện thoại di động, 32 xe mô tô các loại và một xe ô tô.



Công an thu giữ tang vật.

Được biết quán cà phê trên do Nguyễn Ngọc Hiếu (30 tuổi) thuê mặt bằng đứng ra làm chủ và tổ chức đá gà ăn tiền từ cuối năm 2019 đến nay.