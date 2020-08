VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Thanh An (18 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, An và em V. (13 tuổi) quen biết qua mạng xã hội Facebook. Sau khoảng một tuần nhắn tin tâm sự, ngày 21-8, em V. và An cùng đến nhà bạn An tổ chức uống nhậu.

Chiều cùng ngày, những người khác đi về, chủ nhà say nên cũng đi ngủ, còn An và em V. vào phòng ngủ quan hệ tình dục.

Thấy con đi cả ngày không về nên gia đình V. đi tìm và phát hiện việc con gái bị xâm hại.