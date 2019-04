Bị can trốn truy nã đến công an làm giấy tờ tùy thân

Ngày 12-4, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Phan Minh Tâm (24 tuổi, ngụ Phước Thể, huyện Tuy Phong).



Ảnh minh họa.



Theo hồ sơ, ngày 14-11-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố bị can đối với Tâm về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy. Tuy nhiên Tâm đã nhanh chân bỏ trốn nên Công an TP Phan Thiết ra quyết định truy nã Tâm trên toàn quốc.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành, đầu tháng 4-2019, Tâm về thăm gia đình ở Tuy Phong. Ngày 9-4, Tâm đón xe đi Phan Thiết đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC06) Công an Bình Thuận để làm thủ tục xin cấp mới chứng minh nhân dân.

Qua công tác tra cứu tàng thư căn cước công dân để cấp chứng minh nhân dân, Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện Phan Minh Tâm đang bị truy nã. Qua đối chiếu hình ảnh, dấu vân tay, Công an Bình Thuận đã tiến hành bắt Tâm ngay tại bàn làm thủ tục...