Bị chém trọng thương vì không chịu tổ chức đánh bạc

Ngày 29-4, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang (36 tuổi, ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.



Bị can Nguyễn Trường Giang. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo công an, Nguyễn Trường Giang và một người tên NHT (34 tuổi) có đứng ra tổ chức cho các con bạc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một quán nước trên địa bàn xã Kiến Long.



Hung khí gây án. Ảnh: QUỲNH MINH

Đầu tháng 3-2020, T. tự thấy việc trên là vi phạm pháp luật nên không tổ chức nữa và yêu cầu mọi người ngừng chơi. Hay tin, Giang liền chạy đến quán nói chuyện với T. và cả hai xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Giang dùng dao chém T. nhiều nhát gây thương tích 21%.