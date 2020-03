Bị mời làm việc vì đăng tin người thân nhiễm COVID-19

Ngày 26-3, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã triệu tập H.E. (20 tuổi, trú xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) để làm việc vì người này đã đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên facebook cá nhân.



Trước đó, một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 ở Kon Tum bị công an mời lên làm việc .

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 25-3, H.E. đã đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân Pon Idol Êban với nội dung: Có một người dượng ở cùng huyện bị mắc COVID-19, đã bỏ trốn khỏi địa phương nên kêu gọi người này trở về điều trị để tránh lây lan dịch bệnh.

Sau khi dòng thông tin được đăng tải đã có nhiều lượt bình luận, chia sẻ gây hoang mang dư luận. Nhận được thông tin, Công an huyện Cư M’gar đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời H.E. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận dượng của cô đang rất khỏe mạnh, không mắc bệnh như thông tin đăng tải cũng như không bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, H.E. đã đăng thông tin sai lệch như trên với mục đích câu like.

Trước đó, Cơ quan công an tỉnh Kon Tum đã xử lý hai trường hợp đã đăng thông tin sai lệch liên quan đến dịch COVID-19.