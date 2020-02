Bị phạt vì tung tin nhảm 'có người Trung Quốc chết' ở công ty

Sáng nay (8-2), Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết đã triệu tập Đoàn Thị Th. (35 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) đến làm việc về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.



Đoàn Thị Th. tại Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân thừa nhận đăng thông tin sai sự thật.

Theo Công an huyện Thọ Xuân, tối 6-2, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện trên tài khoản Facebook “Mộc Thiên Thảo” có đăng tải thông tin: “Xã Xuân Bái, Thọ Xương, Thọ Xuân, công ty giày da có người Trung Quốc chết chiều nay rồi, liệu công ty may có được nghỉ không...”

Nội dung trên gây hoang mang, lo lắng trong dân và công an xác định Th. đăng tin sai sự thật.

Làm việc với công an, Th. thừa nhận đã tin sai sự thật nói trên và gỡ bỏ thông tin bài viết. Hiện Công an huyện Thọ Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân ra quyết định xử phạt Đoàn Thị Th. với số tiền 12.5 triệu đồng.



Số người bị xử phạt liên quan đến việc đăng thông tin sai sự thật bị Công an Thanh Hóa xử lý đến ngày 6-2.

Trong một diễn biến khác, Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến hết ngày 6-2, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xử lý tới 21 trường hợp đăng tải thông tin sai liên quan đến dịch virus Corona với mức tiền 75,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, có cả học sinh lớp 3 bị yêu cầu gỡ bài viết vì đã đăng thông tin sai sự thật về dịch virus Corona.