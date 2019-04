Bình Dương: Leo lên máng xối dọn rác, rồi bị tử vong

Trưa 5-4, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Phan Thanh Hương (56 tuổi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An).



Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, do mái nhà có nhiều rác, nước mưa bị đọng nên ông Hương leo lên để khơi thông máng xối cho nước chảy. Khi đang trên mái nhà thì bất ngờ ông Hương bị ngã rồi lăn xuống máng xối, đầu chảy nhiều máu và tử vong tại chỗ.

Theo quan sát tại hiện trường, trên mái nhà dây điện chằng chịt có một sợi dây điện bị hở một đoạn ngắn. Một số người dân nhận định có thể do dây định hở nên ông Hương bị điện giật.