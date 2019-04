Bộ Công an bắt 3 người nước ngoài tổ chức đánh bạc 170 tỉ

Ngày 19-4, Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an TP.HCM bắt giữ ba người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet.







Những người bị bắt và tang vật.

Theo đó, những người này gồm: Kim Joo Hyeon ( trú tại một căn hộ thuộc chung cư tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), An Kwang Ho và Kim Hong Min (cùng trú tại phường 2, TP Vũng Tàu).

Bộ Công an xác định ba người này núp dưới vỏ bọc nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch nhưng thực chất là để tổ chức đánh bạc cho các công dân Hàn Quốc.



Họ thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website cho công dân Hàn Quốc đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng internet. Từ tháng 11-2018 đến nay với hàng nghìn tài khoản đã tham gia, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc vào khoảng 8,6 tỉ Won (tương đương 170 tỉ VNĐ).

Bộ Công an đánh giá hành vi của nhóm trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về cá cược, xúc tiến thể thao của Hàn Quốc; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn trên không gian mạng tại Việt Nam.

Qua công tác khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ được 20 điện thoại di động, 09 thẻ ngân hàng, 37 máy tính để bàn, 02 máy tính xách tay, 01 Modem Internet, 07 thiết bị nhận mã OTP (Token key), nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đây là băng nhóm người nước ngoài thứ 4 đã bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, triệt phá thành công tại TP Vũng Tàu.