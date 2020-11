Bộ công an có thư khen lực lượng phá án vụ lừa tiền ‘góa phụ’

Chiều 1-11, thông tin từ Công an Đắk Nông cho hay, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen các lực lượng đã phối hợp điều tra khám phá nhanh vụ án sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình nạn nhân bị tử vong tại sự cố sạt lở Nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Các lực lượng bao gồm: Công an các tỉnh Đắk Nông; Quảng Nam; Thừa Thiên Huế; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an.

Theo đó, ngày 24-12, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của gia đình nạn nhân ở Rào Trăng 3, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản và nhiều vật chứng liên quan.



Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã khen thưởng lực lượng Công an tỉnh để biểu dương tinh thần. Ảnh Q.MINH

Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sự nhạy bén, mưu trí, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Đắk Nông với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương liên quan trong triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa phương…

Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương và đánh giá cao thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan đã đạt được. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương liên quan khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.

Trước đó, ngày 26-10, ông Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến động viên và trao thưởng cho Công an tỉnh Đắk Nông 20 triệu đồng.