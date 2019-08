Bộ Công an đang theo dõi vụ phở Hòa Pasteur

Công an phường đã báo lên quận từ nhiều ngày trước Về việc tại sao người dân đã trình báo tám lần vẫn bị “khủng bố” tạt mắm tôm, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay là Công an quận 3 mới nhận đơn của chủ quán phở Hòa vào ngày 31-7. Còn một nguồn tin khác nói từ hôm 22-7, Công an phường 8 có thông báo lên quận vụ việc ở phở Hòa và Công an quận 3 đã chỉ đạo lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera, truy xét những đối tượng liên quan nhưng chưa có kết quả. Liên quan tới tình trạng đòi nợ thuê, Công an TP.HCM đã lên danh sách, phân loại những đường dây đòi nợ thuê tại các quận/huyện để lên kế hoạch, lập chuyên án triệt phá. NGUYỄN TRÀ