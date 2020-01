Bộ Công an dùng ô tô, canô vây bắt sới bạc hơn trăm người

Chiều 15-1, Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Nhà nghỉ - karaoke Hùng Thủy Lợi, nơi xảy ra vụ việc đánh bạc.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, chiều 13-1, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ập vào nhà nghỉ - karaoke Hùng Thủy Lợi (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) bắt quả tang nơi đây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cảnh sát đã bắt giữ 101 người có liên quan, thu 530 triệu đồng tại chiếu bạc và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, từ giữa năm 2019 Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện nhóm này. Họ không tổ chức đánh bạc một địa điểm cố định mà lúc đánh trong phòng nghỉ, lúc đánh trong phòng karaoke, lúc đánh trên thuyền chạy trên sông Lam…

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Nam Đàn xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Việc phá án gặp rất nhiều khó khăn bởi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đề xuất Cục Cảnh sát hình sự phối hợp.

Để “hốt gọn” sới bạc trên, cảnh sát phải dùng cả xe rước dâu để ngụy trang mai phục; dùng 5 xuồng canô đón lõng, vây bắt trên sông Lam ở hướng phía sau nhà nghỉ…

Sau khi bắt hơn 100 người, công an phải huy động 5 xe khách lên chở về trụ sở để phân loại, lấy lời khai, điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” này.