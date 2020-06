Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 9-6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, Đại tá Quang đảm trách vị trí này thay Đại tá Nguyễn Văn Kim, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ kể từ 1-6-2020.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, bám sát những chỉ đạo của các cơ quan liên quan. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các ban ngành tỉnh Đồng Nai, trực tiếp là VKSND tỉnh, TAND tỉnh.