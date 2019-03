Bộ trưởng Công an khen vụ bắt ma túy cực lớn ở TP.HCM

Ngày 21-3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan trong vụ bắt giữ 300kg ma túy đá.



Theo đó, chiều 20-3, các đơn vị trên đã phối hợp triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô rất lớn do các đối tượng người nước ngoài và Việt Nam điều hành, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP.HCM tiêu thụ. Khám xét tại nhiều địa điểm cất giấu ma túy tại các địa phương, công an thu giữ khoảng 300kg ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan, bước đầu tạm giữ 11 người.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia. Từ đó góp phần ngăn chặn, từng bước kiềm chế, làm giảm nguồn cung ma túy, cứu vớt nhiều gia đình khỏi hiểm họa ma túy, đồng thời làm giảm tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

“Ngăn chặn được 1 bánh ma túy, 1 kg ma túy vào Việt Nam là giảm được nhiều vụ án hình sự, giảm được nhiều gia đình không có người thân bị xử phạt tù, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm phạm pháp hình sự, không để Việt Nam là địa điểm trung chuyển ma túy, đóng góp vào việc xây dựng môi trường ASEAN không ma túy” – thư khen viết.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ma túy này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật. Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an được giao tổ chức tốt công tác tuyên truyền góp phần tạo khí thế mạnh mẽ trong tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.