Các chiêu thu phí đỗ xe lòng đường để bỏ túi riêng

Sở GTVT kiến nghị kiểm tra, chấn chỉnh Xung quanh việc thu phí đỗ xe qua ứng dụng My Parking ở các quận trung tâm, Sở GTVT TP.HCM thừa nhận còn tồn tại không ít bất cập. Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, thông tin đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí (đầu tư hạ tầng, thiết bị, vận hành ứng dụng My Parking, hệ thống camera) là Viettel TP.HCM. Từ tháng 5-2019 đến nay, lực lượng hướng dẫn thu phí tại hiện trường do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP phụ trách. Sở GTVT có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM... Theo ông Đường, từ tháng 8-2018 đến tháng 4-2019, việc triển khai thu phí giao cho UBND các quận chủ trì thực hiện và đã ghi nhận một số bất cập. Cụ thể, việc thanh toán bằng công nghệ, không sử dụng tiền mặt là hình thức mới, người dân chưa quen. Ứng dụng chưa kết nối được với các ví điện tử như Momo, ZaloPay, VNPay; việc thanh toán bằng hình thức nhắn tin đến đầu số 1008 chấm dứt từ đầu năm 2020; chưa thanh toán phí bằng cách nạp tiền qua trụ thu tiền tự động... Việc phối hợp giữa các đơn vị tại hiện trường chưa tốt dẫn đến nhiều nhiệm vụ đạt kết quả chậm trong thu phí cũng như xử lý đối tượng vi phạm; tài xế không hợp tác trong việc đặt chỗ và thanh toán theo quy định... Công tác kiểm tra, xử phạt của các lực lượng chức năng chưa xử nghiêm, không thường xuyên, chưa thực hiện hình thức cưỡng chế đối với các xe vi phạm. Những tiêu cực trong việc thu phí đỗ xe, Sở GTVT đã có các văn bản gửi UBND các quận và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh. Sở cũng đã tham mưu để UBND TP ban hành quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện, quy rõ trách nhiệm các đơn vị trong quá trình triển khai thu phí, công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của đơn vị thu phí, đồng thời nghiên cứu bổ sung thêm hệ thống camera giám sát để hạn chế các tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện. Từ những tiêu cực được phát hiện, Sở GTVT đã báo cáo lên UBND TP và có những sự chỉ đạo như thí điểm đưa lực lượng TNXP phối hợp với Công ty Viettel-CN TP.HCM để quản lý việc đỗ xe. Hiện UBND TP đã chính thức giao nhiệm vụ quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường cho TNXP và đơn vị này sẽ trực tiếp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hoàn chỉnh về công nghệ, quy trình tổ chức thực hiện để thuận tiện cho người dân, không nảy sinh tiêu cực... NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN