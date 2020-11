Cần Thơ: Cụ bà qua đường trên vạch đi bộ bị tông tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ở phường Tân An làm một phụ nữ tử vong, sáng 18-11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ tài xế để điều tra nguyên nhân.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BT

Theo Công an quận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 17-11, trên đường Nguyễn An Ninh (phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Cụ thể, vào thời gian trên, tài xế Nguyễn Chánh Thẩm (53 tuổi, ngụ phường Cái Khế) điều khiển xe tải BKS 65C-016.36 lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai về đường Ngô Quyền.

Đến ngả tư Nguyễn An Ninh - Phan Đình Phùng, khi điều khiển phương tiện chuyển hướng rẽ trái thì xảy ra va chạm với bà Đường Thị L. (72 tuổi, ngụ phường Tân An) đang đi bộ sang đường tại vạch dành cho người đi bộ.

Hậu quả vụ tai nạn làm bà L. tử vong tại chỗ.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, tính từ ngày 15-12-2019 đến ngày 11-11-2020, trên địa bàn TP xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông làm 64 người tử vong và tám người bị thương.

Trong đó, tai nạn giao thông đường thủy xảy ra hai vụ, làm hai người tử vong.