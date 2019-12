Cảnh báo khẩn cấp: Giả danh Bộ công an lừa đảo qua mạng

Ngày 31-12, Công an huyện An Phú (An Giang) đang điều tra làm rõ vụ các đối tượng giả danh Bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua phần mền ứng dụng điện thoại.

Trước đó, ngày 23-12, chị Huỳnh (tên nạn nhân đã được thay đổi, ngụ huyện An Phú) nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên Bưu điện TP Long Xuyên thông báo chị Huỳnh có thư bảo đảm.

Theo đó, thư có nội dung Ngân hàng Saigonbank thông báo chị đang nợ hơn 36 triệu đồng và kết nối đường dây chị Huỳnh với Bộ Công an để hỗ trợ điều tra.



Ứng dụng đối tượng sử dụng để lừa đảo. Ảnh: Công an An Giang

Sau đó, một người tự xưng Trung úy Thắng, thuộc Đội Cảnh sát điều tra phòng chống ma túy yêu cầu chị Huỳnh cung cấp thông tin CMND và cho biết chị có liên quan đến đường dây rửa tiền lớn hơn 120 tỉ, có thể bị truy tố. Trung úy Thắng yêu cầu chị Huỳnh giữ bí mật và phối hợp điều tra.

Tiếp đó, Trung úy Thắng yêu cầu chị Huỳnh cài phần mềm "Hệ thống bảo vệ Bộ Công an", giao diện hiện thị chữ “Bộ Công an”, đăng nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào phần mền này và chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Sau khi chị Huỳnh chuyển 204 triệu đồng vào tài khoản, Thắng liên tục hối thúc chuyển thêm tiền.

Nghi ngờ, chị Huỳnh đến ngân hàng kiếm tra và phát hiện tiền đã bị chuyển sang tài khoản mang tên DAU NGOC NHAT, số tài khoản 19034235510017 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam nên đi trình báo công an.

Với thủ đoạn tương tự, vào ngày vào ngày 20-12, một nạn nhân khác cũng bị lừa mất 88 triệu đồng.

Theo công an, các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao, giả danh cơ quan như Công an, Viên kiểm sát, Tòa án, Thi hành án các cấp; thủ đoạn tinh vi, có tổ chức tấn công lừa đảo các nạn nhân chiếm đoạt tiền.

Công an cho biết, theo quy định Cơ quan điều tra không làm việc, thu giữ tài liệu, tiền,... qua điện thoại hay mạng xã hội (zalo, facebook), việc tạm giữ luôn được lập biên bản theo quy định và có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Công an khuyến cáo, người dân khi nhận được các thông tin thông báo của những tổ chức, cá nhân về việc nợ, trúng thưởng... thì cần tìm hiểu kỹ, không vội vàng thực hiện các yêu cầu của đối tượng; không cài đặt các ứng dụng không đáng tin cậy vào máy của mình.

Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền trên báo, đài và báo ngay Công an các cấp nơi cư trú nếu nhận được những yêu cầu đó để phòng tránh các hành vi lừa đảo.