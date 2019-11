Cảnh sát cơ động bị tấn công khi kiểm tra xe máy vi phạm

Ngày 29-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Thuỷ Nguyên đang củng cố tài liệu xử lý đối với nhóm thanh niên được cho là ngăn cản, chống đối nhóm (CSCĐ) xử lý xe vi phạm.

Trước đó, tối 28-11, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một nhóm CSCĐ kiểm tra xử lý, khống chế người đi xe máy vi phạm ban đêm. Sau đó, có một người đàn cởi trần tấn công lại nhóm cảnh sát cơ động. Theo hình ảnh chia sẻ, sự việc được xác định xảy ra tại khu vực cầu Trịnh (giáp ranh giữa xã Thuỷ Sơn và xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên) tối 27-11.



Khu vực nhóm CSCĐ xử lý xe máy vi phạm bị người dân chống đối. Ảnh cắt từ clip

Công an TP Hải Phòng xác định lúc 21 giờ 30 tối 27-11, Tổ tuần tra Phòng CSCĐ thực hiện tuần tra trên quốc lộ 10. Khi tới khu vực cầu Trịnh (huyện Thuỷ Nguyên) nhóm CSCĐ phát hiện Trịnh Huy Nam (25 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) điểu khiển xe máy chở thêm 2 người bạn cùng quê không đội mũ bảo hiểm, đã tiến hành kiểm tra.

Trong lúc nhóm CSCĐ kiểm tra thì Lê Công Trình (30 tuổi, cùng trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) cởi trần đi bộ tới nhận chiếc xe máy là của mình. Công an TP Hải Phòng cho rằng anh Trình đã có lời lẽ văng tục, cản trở và tấn công nhóm CSCĐ.

Nhóm CSCĐ đã khống chế Lê Công Trình và 3 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm cùng chiếc xe máy về trụ sở Công an huyện Thuỷ Nguyên. Theo Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên sau khi làm việc đã bàn giao nhóm thanh niên này cho gia đình quản lý, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu xử lý đối theo quy định.