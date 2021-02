Cảnh sát leo mái nhà, phá cửa dập đám cháy lúc nửa đêm

Đến khuya 28-2, các đơn vị liên quan của TP Thủ Đức, TP.HCM đã dập xong đám cháy xảy ra tại căn nhà ba tầng khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi xảy ra vào đêm cùng ngày.



Đám cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng vào khuya 28-2 khiến khói bao trùm cả căn nhà. Ảnh: TS

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ người dân chứng kiến khói bốc lên từ căn nhà ba tầng nằm trên đường Kha Vạn Cân, (phường Hiệp Bình Chánh). Lúc này, tài xế xe ôm cùng người dân nhanh chóng đập cửa, kêu gọi người trong nhà tẩu thoát.

“Lúc đó hai người đã leo qua cửa sổ và trèo qua mái tôn nhà tôi thoát ra an toàn. Ngó vào nhà, tôi thấy ngọn lửa cháy từ xe máy điện rồi lan sang bộ bàn ghế và nhiều đồ đạc khác”, một người dân cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà trên bao trùm bởi khói, không có thương vong về người. Lực lượng Công an phường Hiệp Bình Chánh sau khi có mặt đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức, lực lượng PCCC & CNCH Công an TP.HCM tiến hành phá cửa, phá mái tôn dập lửa.



Người dân cùng lực lượng Cảnh sát PCCC phá mái tôn tiến hành dập lửa. Ảnh: TS



Tấm cửa cuốn cũng được lực lượng chức năng phá để dập lửa và kiểm tra an toàn cho người bên trong. Ảnh: TS



Xe máy điện và tài sản bên trong bị thiêu rui. Ảnh: TS

Bước đầu, đám cháy được xác định xuất phát từ tầng trệt, nhiều tài sản tại đây bị thiêu rụi, vài chiếc xe máy cũng bị cháy.

Theo người dân, căn nhà trên được cho sinh viên thuê, thời điểm xảy ra cháy rất may không có thiệt hại về người.