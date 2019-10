Cô gái bị cướp khi đang rút tiền tại trụ ATM

Ngày 7-10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Ngọ Văn Cường (34 tuổi, ngụ tại Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Tên cướp chờ sẵn ở ngoài, rồi ra tay ngay khi cô gái rút được tiền.

Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 29-9, chị Đặng Thị Tuyết M. (18 tuổi), vào rút tiền tại một trụ ATM nằm tại đường số 10 (KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Khi vừa rút được 2,5 triệu đồng ra thì ngay lập tức bị Cường áp sát dùng dao khống chế, bắt chị M. đưa hết số tiền vừa rút được.

Quá hoảng sợ chị M. không dám chống cự mà để tên cướp lấy hết số tiền vừa rút được. Lấy được tiền, Cường nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo của chị M., Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành truy tìm nghi can gây án. Khi phát hiện Cường đang đi trên đường, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ.