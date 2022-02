Sáng 22-2, nguồn tin từ Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sau khi tiếp nhận thông tin về một vụ nghi cướp tài sản xảy ra trong ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM vào khoảng 21 giờ tối 21-2, Công an TP Dĩ An đã phối hợp với công an phường Đông Hòa đến kí túc xá khu B để lấy lời khai nạn nhân.

Công an cũng kiểm tra hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.



Nam sinh viên được phát hiện bị trói, không mặc áo và cho biết bị cướp mất một điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, đại diện ban quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đơn vị này đang xác minh thông tin về một vụ cướp xảy ra tại toà nhà B4 kí túc xá khu B.

“Khi xác minh sự việc, chúng tôi sẽ sớm thông tin” - vị này cho biết.

Trước đó, tối 21-2, một clip về việc nam sinh viên tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM được cho là bị cướp tài sản ở toà nhà B4 KTX khu B được tung lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Trong clip, một nam sinh cởi trần, bị trói, nhốt ở cầu thang thoát hiểm và cầu cứu bảo vệ nhờ cắt dây trói. Khi bảo vệ có mặt, nam sinh viên cho biết bản thân không thấy mặt người đã cướp, chỉ biết cao và hơi gầy.



"Con vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị bịt miệng lại, thảy ra chỗ này (thang bộ - PV). Nó giật ba lô của con thì con la lên nên hình như nó chỉ lấy đi một điện thoại Iphone 11, laptop thì còn", nam sinh viên nói.

Sau khi được bảo vệ cắt trói tay, nam sinh viên kiểm tra tài sản thì xác nhận bị mất một điện thoại, ví tiền và laptop còn nguyên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.