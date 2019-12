Công an nổ súng vây bắt đá gà khiến 3 người bị thương

Chiều 29-12, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cảnh sát nổ súng làm ba người có mặt tại tụ điểm đá gà bị thương, phải nhập viện cấp cứu.



Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng tại trường gà.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ 45 ngày 29-12, qua quá trình trinh sát cùng tin báo của người dân về việc có một nhóm khoảng 20 đối tượng tụ tập đá gà tại khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Công an TP Mỹ Tho đã cử hai cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Dư, Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh phối hợp với Công an xã Mỹ Phong đến hiện trường.

Khi thấy lực lượng công an đến, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Thiếu tá Dư giữ lại được một đối tượng thì bị khoảng sáu đối tượng khác áp sát có biểu hiện tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, Đại úy Hạnh chạy đến nổ súng để can ngăn, giải cứu đồng đội. Sau khi các đối tượng bỏ chạy đã để lại một số vật dụng tổ chức đá gà và bốn chiếc xe máy tại hiện trường.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Sau vụ việc nổ súng xảy ra, người dân phát hiện có ba người bị thương, trong đó anh Nguyễn Văn Liên (37 tuổi) bị thương ở vùng cổ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu. Riêng anh Đồng Quốc Trí (44 tuổi) bị thương ở ngón tay phải, anh Nguyễn Văn Của (41 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) bị thương ở khớp gối trái, cả hai đang điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang.

Công an TP Mỹ Tho cũng cho biết theo điều tra ban đầu, Đại úy Hạnh là người nổ súng. Đại úy Hạnh cho biết đã nổ năm phát súng. Hiện Ban giám đốc công an tỉnh đã giao vụ việc cho Văn phòng Cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra theo tinh thần cán bộ thực hiện công vụ sai phạm tới đâu xử lý đến đó.