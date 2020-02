Công an thông tin cách lừa đảo của Công ty Nam Thị

Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh khám xét và bắt tạm giam Tô Văn Chí Tâm, giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị; Vũ Bảo Trinh; và Hoàng Thái Anh, nguyên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bà Trinh được xác định là người cầm đầu. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị có trụ sở tại địa chỉ số 6-8, đường Nguyễn Gia Trí (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng và căn hộ tại địa chỉ số 6-8, đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí) với tên thương mại là chung cư La Bonita.

Bà Vũ Bảo Trinh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Nam Thị cũng như quyết định việc giao dịch mua bán các căn hộ, sàn thương mại tại chung cư La Bonita.

Từ năm 2014 đến nay, Công ty Nam Thị do Hoàng Thái Anh và sau đó là Tô Văn Chí Tâm làm đại diện đã ký kết nhiều hợp đồng bán trùng căn hộ, sàn thương mại tại chung cư La Bonita cho nhiều người.



Công an đọc lệnh bắt với Tâm (người đeo khẩu trang màu xanh, bên phải). Ảnh: CA

Họ sử dụng thủ đoạn gian dối như thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện bằng cách để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng. Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng thuộc Công ty Nam Thị dùng nhiều cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Trước đó vào năm 2014, Công ty Nam Thị đã ký kết với Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam hợp đồng tín dụng vay số tiền 95 tỉ đồng và các hợp đồng thế chấp bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8, đường D2 và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai).

Trong hợp đồng quy định: Trong thời gian thế chấp, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, Công ty Nam Thị vẫn ký kết nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho khách hàng. Đến nay, xác định có tổng cộng 30 căn hộ ký trùng hợp đồng bán cho 72 người với số tiền mua căn hộ tổng cộng là hơn 190 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án. Công an đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty Nam Thị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (địa chỉ số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10) nộp đơn tố giác tội phạm và cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.