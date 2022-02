Ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Ngô Anh Tâm (31 tuổi; tức ca sỹ Diệp Thanh Phong, ngụ phường 8, quận 8) thực hiện.



Theo điều tra, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 5-1, chị Đỗ Nhân B (21 tuổi, quê Bình Thuận; là nhân viên quán cà phê trên đường C18, phường 12, quận Tân Bình) đang làm việc trong quán thì có một thanh niên đi ô tô màu trắng không rõ biển số đến.



Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Người này gặp chị B rồi đưa ra một hộp nước yến nói là đi giao hàng cho chủ quán. Do thường nhận hàng cho chủ quán nên khi thanh niên này nói đang gọi cho chủ quán thì chị B không nghi ngờ.

Nam thanh niên báo giá hộp yến là 2,3 triệu đồng, chị B nhận và lấy tiền của mình trả nhưng sau đó thanh niên này lại nói giá 2,8 triệu nên nữ nhân viên đã tin lời, đưa đủ.



Chị B sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Ảnh: NT

Khi chủ quán xuống dọn quán, chị B nói có nhận giùm thì mới biết là đã bị lừa. Hộp nước yến thanh niên giao chỉ có giá hơn 100.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Tân Bình đã có mặt ở hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai để điều tra, truy xét.

Qua rà soát, công an đã mời làm việc với Ngô Anh Tâm. Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,8 triệu của chị B.



Tâm thực hiện nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức vờ giao yến. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Theo Tâm, trước đó đã mua một hộp yến giá rẻ rồi giả vờ làm người giao hàng, mang tới một địa điểm nào đó nói có người đặt, đồng thời lấy điện thoại vờ nói chuyện với chủ để nhân viên tin lời, đưa tiền.

“Tuy nhiên thực tế là tôi không có gọi cho ai hết”- Tâm khai và thừa nhận thực hiện hàng loạt phi vụ khác với phương thức tương tự.



Hộp yến mà Tâm giao chỉ có giá trị khoảng 100.000 đồng. Ảnh: NT

Điển hình như khoảng 20 giờ ngày 19-12-2021, Tâm mua một hộp nước yến hiệu Ngân Nhĩ giá 80.000 đồng đem tới căn nhà trên đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú, TP.HCM) rồi nói với một phụ nữ là gửi cho chủ đã đặt trước.

Tâm nói rằng giá của món hàng là 1,8 triệu đồng. Người phụ nữ lúc đó nói chỉ còn 1,3 triệu thì Tâm lấy rồi nói để nói chủ chuyển thêm.



Tâm thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng trên địa bàn quận 1. Ảnh chụp từ clip

Tiếp đó, khoảng 15 giờ, ngày 9-12-2021, Tâm mua một hộp yến chưng Ngân Nhĩ giá 150.000 đồng, đem giao cho một người đàn ông ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) và hô giá là hơn 1,8 triệu đồng.

Và khoảng 1 khoảng 19 giờ ngày 5-12, Tâm mua một hộp nước yến giá 80.000 đồng, giao cho một phụ nữ ở đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) rồi hô giá là 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên nạn nhân chỉ đưa cho Tâm 800.000 đồng.



Tâm thực hiện hành vi lừa giao yến ở một cửa hàng tại địa bàn quận 7. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Ngoài ra, Tâm còn khai làm thêm khoảng bốn vụ với cùng thủ đoạn. Tuy nhiên, các nạn nhân phát hiện, không nhận hàng nên không chiếm đoạt được.

Các địa điểm này ở đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), đường Trần Hưng Đạo (quận 1)…

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an quận Tân Bình phát đi thông báo ai là bị hại của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tâm thực hiện, hãy đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, Đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận Tân Bình, số 340 Hoàng Văn Thụ (phường 04, quận Tân Bình); điện thoại: 028.3811.1147; 0902.321.322 gặp ĐTV Nguyễn Hoàng Tấn để cung cấp thông tin và làm rõ sự việc.

Theo dấu 'người đàn ông giao yến' nổi tiếng trên mạng ở TP.HCM (PLO)- Nam thanh niên với bề ngoài bóng bẩy, sang trọng, đi ô tô đến tiệm cà phê ở quận Tân Bình, TP.HCM, giới thiệu là giao hộp yến cho cho chủ quán, đề nghị nữ nhân viên nhận giúp và lấy số tiền 2,8 triệu đồng rồi rời đi.